Артуро ВИДАЛЬ: «Мы на верном пути к выходу из группы в Лиге чемпионов»

Полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль прокомментировал победу над молдавским «Шерифом» (3:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Нам была необходима именно такая игра, с решительным настроем. Мы на верном пути к выходу из группы в Лиге чемпионов УЕФА, так что довольны этим. Я играл так, как мне нравится, выиграв множество единоборств в средней линии, часто входя в обе штрафные, и чувствовал себя сегодня очень хорошо», - сказал Видаль.
Источник — УЕФА
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