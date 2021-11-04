Артуро ВИДАЛЬ: «Мы на верном пути к выходу из группы в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Интера» – о победе над «Шерифом»

  • 04.11.2021 10:39
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Артуро ВИДАЛЬ: «Мы на верном пути к выходу из группы в Лиге чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артуро Видаль

Полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль прокомментировал победу над молдавским «Шерифом» (3:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Нам была необходима именно такая игра, с решительным настроем. Мы на верном пути к выходу из группы в Лиге чемпионов УЕФА, так что довольны этим. Я играл так, как мне нравится, выиграв множество единоборств в средней линии, часто входя в обе штрафные, и чувствовал себя сегодня очень хорошо», - сказал Видаль.

Источник — УЕФА

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