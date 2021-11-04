Тарас Степаненко сравнялся с Тайсоном

Матч с «Реалом» (1:2) стал 80-м в еврокубковой карьере Тараса Степаненко. С этим показателем он делит теперь 6-ю строчку в списке гвардейцев «Шахтера» с чехом Томашем Гюбшманом и бразильцем Тайсоном. 57 встреч 32-летний полузащитник оранжево-черных отыграл в Лиге чемпионов и 23 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА).

Юбилейным поединок со «сливочными» оказался и для еще нескольких игроков горняков. 20-й матч в Лиге чемпионов провел Дентинью, 30-й - Исмаили - 30-й, 50-й - Марлос. А Анатолий Трубин 50-й раз отстоял в воротах оранжево-черных во всех турнирах (ЧУ - 36, ЕК - 14).

Топ-10 гвардейцев «Шахтера» в еврокубках

Игрок Всего ЛЧ ЛЕ СК 1. Дарио СРНА 137 86 50 1 2. Андрей ПЯТОВ 131 86 44 1 3. Разван РАЦ 90 57 32 1 4. Александр КУЧЕР 84 54 29 1 5. Ярослав РАКИЦКИЙ 82 58 24 - 6. Томаш ГЮБШМАН 80 55 24 1 ТАЙСОН 80 49 31 - Тарас СТЕПАНЕНКО 80 57 23 - 9. МАРЛОС 76 48 28 - 10. ЖАДСОН 74 43 30 1

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); СК - Суперкубок УЕФА.