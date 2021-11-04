Тарас Степаненко сравнялся с Тайсоном

32-летний полузащитник горняков провел 80-й матч в еврокубках

  • 04.11.2021 10:09
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Тарас Степаненко сравнялся с Тайсоном
© ФК Шахтер Донецк

Матч с «Реалом» (1:2) стал 80-м в еврокубковой карьере Тараса Степаненко. С этим показателем он делит теперь  6-ю строчку в списке гвардейцев  «Шахтера» с чехом Томашем Гюбшманом и бразильцем Тайсоном. 57 встреч 32-летний полузащитник оранжево-черных отыграл в Лиге чемпионов и 23 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА).

Юбилейным поединок со «сливочными» оказался и для еще нескольких игроков горняков. 20-й матч в Лиге чемпионов провел Дентинью, 30-й -  Исмаили - 30-й,  50-й - Марлос. А Анатолий Трубин 50-й раз отстоял в воротах оранжево-черных во всех турнирах (ЧУ - 36, ЕК - 14).

Топ-10 гвардейцев «Шахтера» в еврокубках

 

Игрок

Всего

ЛЧ

ЛЕ

СК

1.

Дарио СРНА

137

86

50

1

2.

Андрей ПЯТОВ

131

86

44

1

3.

Разван РАЦ

90

57

32

1

4.

Александр КУЧЕР

84

54

29

1

5.

Ярослав РАКИЦКИЙ

82

58

24

-

6.

Томаш ГЮБШМАН

80

55

24

1

 

ТАЙСОН

80

49

31

-

 

Тарас СТЕПАНЕНКО

80

57

23

-

9.

МАРЛОС

76

48

28

-

10.

ЖАДСОН

74

43

30

1

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); СК - Суперкубок УЕФА.

Юрий Назаркевич, Sport.ua

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