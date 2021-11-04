Тарас Степаненко сравнялся с Тайсоном

Матч с «Реалом» (1:2) стал 80-м в еврокубковой карьере Тараса Степаненко. С этим показателем он делит теперь 6-ю строчку в списке гвардейцев «Шахтера» с чехом Томашем Гюбшманом и бразильцем Тайсоном. 57 встреч 32-летний полузащитник оранжево-черных отыграл в Лиге чемпионов и 23 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА).
Юбилейным поединок со «сливочными» оказался и для еще нескольких игроков горняков. 20-й матч в Лиге чемпионов провел Дентинью, 30-й - Исмаили - 30-й, 50-й - Марлос. А Анатолий Трубин 50-й раз отстоял в воротах оранжево-черных во всех турнирах (ЧУ - 36, ЕК - 14).
Топ-10 гвардейцев «Шахтера» в еврокубках
|
|
Игрок
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
СК
|
1.
|
Дарио СРНА
|
137
|
86
|
50
|
1
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
131
|
86
|
44
|
1
|
3.
|
Разван РАЦ
|
90
|
57
|
32
|
1
|
4.
|
Александр КУЧЕР
|
84
|
54
|
29
|
1
|
5.
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
82
|
58
|
24
|
-
|
6.
|
Томаш ГЮБШМАН
|
80
|
55
|
24
|
1
|
|
ТАЙСОН
|
80
|
49
|
31
|
-
|
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
80
|
57
|
23
|
-
|
9.
|
МАРЛОС
|
76
|
48
|
28
|
-
|
10.
|
ЖАДСОН
|
74
|
43
|
30
|
1
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); СК - Суперкубок УЕФА.
Юрий Назаркевич, Sport.ua
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