Михаил МУДРИК: «Продолжаем работать и будем бороться до конца»

Украинский футболист «Шахтера» прокомментировал поражение от «Реала» в Лиге чемпионов (1:2)

  • 04.11.2021 09:23
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Михаил МУДРИК: «Продолжаем работать и будем бороться до конца»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

20-летний украинский вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик поделился впечатлениями о поражении от мадридского «Реала» (1:2) в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Не тот результат, который мы хотели сегодня получить, но мы продолжаем работать и будем бороться до конца.

Честь играть за такой большой клуб, как «Шахтер», с такими сильными футболистами», — написал Михаил после матча.

Мудрик вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и был заменен на Манора Соломона на 71-й минуте встречи.

Источник — Instagram

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