Михаил МУДРИК: «Продолжаем работать и будем бороться до конца»

20-летний украинский вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик поделился впечатлениями о поражении от мадридского «Реала» (1:2) в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Не тот результат, который мы хотели сегодня получить, но мы продолжаем работать и будем бороться до конца.
Честь играть за такой большой клуб, как «Шахтер», с такими сильными футболистами», — написал Михаил после матча.
Мудрик вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и был заменен на Манора Соломона на 71-й минуте встречи.
Источник — Instagram
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