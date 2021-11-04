Михаил МУДРИК: «Продолжаем работать и будем бороться до конца»

20-летний украинский вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик поделился впечатлениями о поражении от мадридского «Реала» (1:2) в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Не тот результат, который мы хотели сегодня получить, но мы продолжаем работать и будем бороться до конца.

Честь играть за такой большой клуб, как «Шахтер», с такими сильными футболистами», — написал Михаил после матча.

Мудрик вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и был заменен на Манора Соломона на 71-й минуте встречи.