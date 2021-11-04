Доминик СОБОСЛАИ: «Сказал Неймару, что я не промахиваюсь с пенальти»

Футболист «Лейпцига» спас свою команду от поражения в поединке Лиги чемпионов

  • 04.11.2021 09:13
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Доминик СОБОСЛАИ: «Сказал Неймару, что я не промахиваюсь с пенальти»
© Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний венгерский полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи рассказал о своем диалоге с нападающим ПСЖ Неймаром перед исполнением пенальти в поединке Лиги чемпионов (2:2).

«Перед тем, как я подошел к «точке», Неймар спросил у меня, забью ли я. Я ответил: «Да». Он спросил: «Ты уверен?» Я сказал, что никогда не промахиваюсь», — рассказал Собослаи.

Доминик Собослаи реализовал пенальти на 90-й минуте встречи, сделав счет 2:2.

Источник — УЕФА

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