Фил ФОДЕН: «Это была хорошая командная игра»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал разгромную победу над бельгийским «Брюгге» (4:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Это была хорошая командная игра. Мы заслужили победу. Мы хорошо начали этот матч и долго приходили в себя после ответного гола, но хорошо сделали свою работу во втором тайме», - сказал Фоден.
Источник — УЕФА
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