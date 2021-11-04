Фил ФОДЕН: «Это была хорошая командная игра»

Хавбек «Манчестер Сити» – о разгромной победе над «Брюгге»

  • 04.11.2021 08:54
  • 210 просмотров
  • 0 комментариев
Фил ФОДЕН: «Это была хорошая командная игра»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал разгромную победу над бельгийским «Брюгге» (4:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Это была хорошая командная игра. Мы заслужили победу. Мы хорошо начали этот матч и долго приходили в себя после ответного гола, но хорошо сделали свою работу во втором тайме», - сказал Фоден.

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности