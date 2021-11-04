Фил ФОДЕН: «Это была хорошая командная игра»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал разгромную победу над бельгийским «Брюгге» (4:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Это была хорошая командная игра. Мы заслужили победу. Мы хорошо начали этот матч и долго приходили в себя после ответного гола, но хорошо сделали свою работу во втором тайме», - сказал Фоден.