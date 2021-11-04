Эрик ТЕН ХАГ: «Можем плохо играть часть матча и все равно побеждать»

Наставник «Аякса» – о победе над «Боруссией» в Дортмунде

  • 04.11.2021 08:17
  • 483 просмотра
  • 0 комментариев
Эрик ТЕН ХАГ: «Можем плохо играть часть матча и все равно побеждать»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал выездную победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы должны извлечь уроки из того, как мы играли в первом тайме, если хотим учиться и прогрессировать. Мы допустили много ошибок и позволили сопернику использовать свои сильные стороны. Мы были слишком нетерпеливы и слишком часто теряли контроль над мячом. Но мы также показали, что можем плохо играть часть матча и все равно побеждать сильного соперника», - сказал тен Хаг.

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности