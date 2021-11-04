Эрик ТЕН ХАГ: «Можем плохо играть часть матча и все равно побеждать»

Главный тренер нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал выездную победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы должны извлечь уроки из того, как мы играли в первом тайме, если хотим учиться и прогрессировать. Мы допустили много ошибок и позволили сопернику использовать свои сильные стороны. Мы были слишком нетерпеливы и слишком часто теряли контроль над мячом. Но мы также показали, что можем плохо играть часть матча и все равно побеждать сильного соперника», - сказал тен Хаг.