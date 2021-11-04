Эрик ТЕН ХАГ: «Можем плохо играть часть матча и все равно побеждать»

Главный тренер нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал выездную победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Мы должны извлечь уроки из того, как мы играли в первом тайме, если хотим учиться и прогрессировать. Мы допустили много ошибок и позволили сопернику использовать свои сильные стороны. Мы были слишком нетерпеливы и слишком часто теряли контроль над мячом. Но мы также показали, что можем плохо играть часть матча и все равно побеждать сильного соперника», - сказал тен Хаг.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.