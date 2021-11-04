Диего СИМЕОНЕ: «Нужно отдать Ливерпулю должное»

Наставник «Атлетико» – о поражении от мерсисайдцев

  • 04.11.2021 07:38
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Диего СИМЕОНЕ: «Нужно отдать Ливерпулю должное»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от английского «Ливерпуля» (0:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Нужно отдать «Ливерпулю» должное. Они здорово начали и забили в завершении красивых скоростных комбинаций. Затем они создавали больше моментов и в целом увереннее чувствовали себя в этой встрече.

Они хорошо начали первый тайм, но и мы тоже. У Карраско был момент, мы могли забить с углового. Но затем забил «Ливерпуль», а мы получили удаление. С этого момента все стало гораздо сложнее», - сказал Симеоне.

Источник — УЕФА

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