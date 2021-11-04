Виктор ЛЕОНЕНКО: «Какой из Гармаша нападающий?»

Специалист оценил действия футболиста «Динамо» в матче Лиги чемпионов

  • 04.11.2021 07:19
  • 1642 просмотра
  • 2 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Какой из Гармаша нападающий?»
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко разобрал матч «Динамо» – «Барселона» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что в этом поединке киевляне минимально уступили каталонцам со счетом 0:1.

«Кто-нибудь вообще видел Гармаша в этой игре? Ну какой он нападающий? В чемпионате Украины - да, это проходит, потому что там реально забивают практически все. Потому у Гармаша и получается. А в еврокубках из моментов надо забивать голы. Моменты мы создаем. Понятно, что в еврокубковых играх их немного. В этом матче, кого ни выпускай, контроль мяча все равно был за «Барселоной». По сути, для «Динамо» это был день отбора. Просто «Барселона» играла в квадрат и тоже ничего не создала», - сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kirya178
    kirya178, 04.11.2021 07:39
    +2
    Ну кто поставил это чудо, делать анализ игры???
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    Bohdan
    online
    Bohdan, 04.11.2021 08:15
    0
    З Гармаша такий нападник, як з тебе експерт.
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