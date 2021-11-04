Виктор ЛЕОНЕНКО: «Какой из Гармаша нападающий?»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко разобрал матч «Динамо» – «Барселона» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что в этом поединке киевляне минимально уступили каталонцам со счетом 0:1.

«Кто-нибудь вообще видел Гармаша в этой игре? Ну какой он нападающий? В чемпионате Украины - да, это проходит, потому что там реально забивают практически все. Потому у Гармаша и получается. А в еврокубках из моментов надо забивать голы. Моменты мы создаем. Понятно, что в еврокубковых играх их немного. В этом матче, кого ни выпускай, контроль мяча все равно был за «Барселоной». По сути, для «Динамо» это был день отбора. Просто «Барселона» играла в квадрат и тоже ничего не создала», - сказал Леоненко.