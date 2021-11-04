Юрген КЛОПП: «С Атлетико сыграли, как хотели, идеальный матч»

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Атлетико» со счетом 2:0. Главный тренер «красных» Юрген Клопп поделился мыслями о матче.

«Нам удался практически идеальный матч. Мы сыграли так, как хотели. Мы забили в нужные моменты. «Атлетико» начал матч гораздо сильнее, чем предыдущую игру на своем поле, но мы хорошо оборонялись, и Трент отдал две замечательные передачи.

Мы забили два потрясающих гола. Завершение атак получилось на загляденье. Диогу знает, что он не промахивается в таких ситуациях. Садьо тоже хочет забивать и умеет оказываться в нужном месте в штрафной, чтобы реализовывать такие моменты», - сказал Клопп.

Благодаря победе над мадридским клубом «Ливерпуль» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с 1-го места в группе В.