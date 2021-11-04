Ливерпуль повторил свой рекорд 1982 года

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Атлетико» со счетом 2:0.

Как сообщает Gracenote Live, английский клуб повторил свой рекорд по беспроигрышной серии. «Красные» не проигрывают 25 матчей подряд (17 побед и 8 ничьих) во всех турнирах, что является повторением рекорда 1982 года. Тогда команда одержала 20 побед и 5 раз сыграла вничью.

Благодаря победе над мадридским клубом «Ливерпуль» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с 1-го места в группе В.