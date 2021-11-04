ПЕРЕС: «Лунин такой же сильный, как и Куртуа, не переживайте за него»

Президент «Реала» высказался об украинце

  • 04.11.2021 03:40
  • 338 просмотров
  • 2 комментария
ПЕРЕС: «Лунин такой же сильный, как и Куртуа, не переживайте за него»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес в положительном ключе высказался об украинском вратаре Андрее Лунине.

«Лунин так же силен, как и Куртуа! У него все будет хорошо! Потому пусть украинцы не переживают за него!

Кто сделал его трансфер в «Реал»? Я! Сначала познакомился с его отцом. Лунин хорошо проявил себя на чемпионате мира среди 20-летних!», - цитирует Переса журналист Роман Бебех.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Octopus
    online
    Octopus, 04.11.2021 04:07
    0
    Как в анекдоте. А вы сильный программист? Да! Хорошо, там надо несколько столов разгрузить.
    Ссылка
    Andrey111
    online
    Andrey111, 04.11.2021 03:59
    0
    Угробил парня, а теперь нам лапшу на уши вешает
    Ссылка
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