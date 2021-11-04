ПЕРЕС: «Лунин такой же сильный, как и Куртуа, не переживайте за него»

Президент «Реала» Флорентино Перес в положительном ключе высказался об украинском вратаре Андрее Лунине.

«Лунин так же силен, как и Куртуа! У него все будет хорошо! Потому пусть украинцы не переживают за него!

Кто сделал его трансфер в «Реал»? Я! Сначала познакомился с его отцом. Лунин хорошо проявил себя на чемпионате мира среди 20-летних!», - цитирует Переса журналист Роман Бебех.

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