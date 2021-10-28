ФОТО. Летает, как птица. Лунин готовится играть за Реал

22-летний голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин продолжает усердно тренироваться, готовясь к матчам за мадридскую команду.
Свежее фото с тренировки, где он прыгает за высоко летящим мячом, Андрей опубликовал в Instagram.
В текущем сезоне Лунин не провел еще ни одного матча за «Реал».
Источник — Instagram
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