ФОТО. Летает, как птица. Лунин готовится играть за Реал

22-летний голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин продолжает усердно тренироваться, готовясь к матчам за мадридскую команду.

Свежее фото с тренировки, где он прыгает за высоко летящим мячом, Андрей опубликовал в Instagram.

В текущем сезоне Лунин не провел еще ни одного матча за «Реал».