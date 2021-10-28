ФОТО. Летает, как птица. Лунин готовится играть за Реал

Украинский вратарь ждет своего шанса в мадридском клубе

  • 28.10.2021 18:37
  • 2863 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Летает, как птица. Лунин готовится играть за Реал
© Instagram. Андрей Лунин

22-летний голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин продолжает усердно тренироваться, готовясь к матчам за мадридскую команду.

Свежее фото с тренировки, где он прыгает за высоко летящим мячом, Андрей опубликовал в Instagram.

В текущем сезоне Лунин не провел еще ни одного матча за «Реал».

Источник — Instagram

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 28.10.2021 20:05
    0
    Фото красивые, но жаль что пока только с тренировки...
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    Henriklarsson11
    Henriklarsson11, 28.10.2021 19:42
    -4
    Скорее пролетает как фанера
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