Алан Патрик – лучший игрок матча Реал – Шахтер по версии WhoScored

3 ноября в Мадриде прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» проиграл «Реалу» (1:2).
По версии авторитетного статистического портала WhoScored лучшим игроком матча стал вингер «Реала» Винисиус Жуниор, который оформил два ассиста. Футболист получил оценку 8.8.
Наивысшую оценку в составе «Шахтера» получил Алан Патрик - 7.6. Больше 7-ми получили также Фернандо (7.3) и Николай Матвиенко (7.0).
Источник — WhoScored.com
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