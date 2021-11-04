СТЕПАНЕНКО: «Мы проделали большую работу, чтобы показать достойную игру»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко высказался о матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Реалом» в Мадриде (1:2).
«Мы проделали большую работу, чтобы показать достойную игру сегодня.
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Почему же проигрыш? Болельщики, вы имеете полное право его задавать. В причинах будем разбираться вместе с тренерским штабом - их всегда много.
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И поверьте, мы сделаем все, чтобы в будущих играх были пути и возможности для побед, а не эти и новые причины», - написал Степаненко в Instagram.
Источник — Sport.ua
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