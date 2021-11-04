СТЕПАНЕНКО: «Мы проделали большую работу, чтобы показать достойную игру»

Капитан «Шахтера» поделился мыслями после матча

  • 04.11.2021 01:37
  • 63 просмотра
  • 2 комментария
СТЕПАНЕНКО: «Мы проделали большую работу, чтобы показать достойную игру»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко высказался о матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Реалом» в Мадриде (1:2).

«Мы проделали большую работу, чтобы показать достойную игру сегодня.

Почему же проигрыш? Болельщики, вы имеете полное право его задавать. В причинах будем разбираться вместе с тренерским штабом - их всегда много.

И поверьте, мы сделаем все, чтобы в будущих играх были пути и возможности для побед, а не эти и новые причины», - написал Степаненко в Instagram.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 04.11.2021 02:06
    0
    две неплохие игры против итальянцев и реала, просто шахта слабее.
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    Saar
    online
    Saar, 04.11.2021 01:45
    -1
    Та ок. М'яч забили -все, красави)))
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