СТЕПАНЕНКО: «Мы проделали большую работу, чтобы показать достойную игру»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко высказался о матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Реалом» в Мадриде (1:2).

«Мы проделали большую работу, чтобы показать достойную игру сегодня.

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Почему же проигрыш? Болельщики, вы имеете полное право его задавать. В причинах будем разбираться вместе с тренерским штабом - их всегда много.

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И поверьте, мы сделаем все, чтобы в будущих играх были пути и возможности для побед, а не эти и новые причины», - написал Степаненко в Instagram.