Карим БЕНЗЕМА: «Возможно, с Шахтером мы сыграли ниже своих возможностей»

Нападающий «Реала» высказался о победе над донецким клубом

  • 04.11.2021 01:16
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Карим БЕНЗЕМА: «Возможно, с Шахтером мы сыграли ниже своих возможностей»
© Getty Images/Global Images Ukraine

3 ноября в Мадриде прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» проиграл «Реалу» (1:2). Лидер мадридской команды Карим Бензема поделился впечатлениями.

«Это был трудный матч против хорошей команды, которая здорово играла. Мы вместе сражаемся и вместе побеждаем. Возможно, мы сыграли ниже своих возможностей, но мы справились с задачей», - сказал Бензема.

Напомним, что Бензема был признан лучшим игроком этого матча.

 

Источник — УЕФА

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