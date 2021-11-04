Карим БЕНЗЕМА: «Возможно, с Шахтером мы сыграли ниже своих возможностей»

3 ноября в Мадриде прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» проиграл «Реалу» (1:2). Лидер мадридской команды Карим Бензема поделился впечатлениями.

«Это был трудный матч против хорошей команды, которая здорово играла. Мы вместе сражаемся и вместе побеждаем. Возможно, мы сыграли ниже своих возможностей, но мы справились с задачей», - сказал Бензема.

Напомним, что Бензема был признан лучшим игроком этого матча.