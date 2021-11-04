Симоне ИНДЗАГИ: «Мяч не шел в ворота Шерифа, но мы довольны игрой»

Наставник «Интера» доволен победой

  • 04.11.2021 01:00
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Симоне ИНДЗАГИ: «Мяч не шел в ворота Шерифа, но мы довольны игрой»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его команды обыграла молдавский «Шериф» (1:3).

«Теперь выход в 1/8 финала в наших руках: мы - вторые, и мы знали, что обязаны выиграть в обоих матчах с «Шерифом». Мы были хороши. Легких игр нет, и ребята действовали хорошо и рассудительно. Хотя в первом тайме мяч и не шел в ворота, мы были удовлетворены игрой. Теперь нам надо только успеть восстановиться физически и психологически, потому что в воскресенье нас ждет еще один напряженный и важный матч [дерби с «Миланом»].

За прошедшие пять игр мы часто его меняли, но все равно добились четырех побед при одной ничьей. Независимо от того, кто именно выходит на поле, каждый вносит свой вклад. Это хороший знак: от перемены мест в составе результат не меняется. И тот факт, что забивает много разных игроков, меня очень радует», - сказал Индзаги.

 

Источник — УЕФА

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