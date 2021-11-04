Юрий ВЕРНИДУБ: «Шериф хочет выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Украинский наставник нацелен на сенсацию

  • 04.11.2021 00:45
  • 502 просмотра
  • 5 комментариев
Юрий ВЕРНИДУБ: «Шериф хочет выйти в плей-офф Лиги чемпионов
© FC Sheriff

Украинский тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб оценил поражение от «Интера» 1:3 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Сложная игра против сильного соперника. Играли с достоинством, забили красивый гол, но допускали ошибки. Двигаемся дальше, осталось два матча».

«Шериф» хочет выйти в плей-офф Лиги чемпионов», - сказал Вернидуб.

Команде осталось сыграть против «Реала» и «Шахтера».

1. Реал - 9
2. Интер - 7
3. Шериф - 6
4. Шахтер - 1

Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    Bibenco, 04.11.2021 01:10
    +2
    Отличная игра, болельщики должны гордиться своей командой.
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    Saar
    online
    Saar, 04.11.2021 01:30
    +1
    Lion, 04.11.2021 01:27
    А почему только выйти давай сразу замахнись на трофей....
    Выиграл две игры которые не должен был выиграть и уже не может себе цены составить.....
    Ага, як в минулому році Шахтар у Реала.
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    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 04.11.2021 01:58
    0
    scorpio16, 04.11.2021 01:51
    К несчастью Вернидуба но сказка закончилась. Сначала Шахтер хотел на одной ноге обыграть , собственно об этом все вокруг говорили , а потом на эти грабли и Реал попал , но там и нефарт у испанцев был , мяч не летел в ворота при дохрена моментах, Интер же подготовился и получил свои очки.
    Сейчас ещё реванш у Шерифа хочет взять Реал и донецкие , которые уверен , хотят показать,что то была случайность. Поэтому Вернидубу нужно говорить не о выходе из группы, а просто " команда кайфует от игры в ЛЧ "
    А что ему переживать? Они на 90% уже в лиге Европы.А кому-то с 50млн расходами на игроков и десятками миллионов за зарплату где зебре - в упл показывать яйца.
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    scorpio16
    scorpio16, 04.11.2021 01:51 (изменен)
    0
    К несчастью Вернидуба но сказка закончилась. Сначала Шахтер хотел на одной ноге обыграть , собственно об этом все вокруг говорили , а потом на эти грабли и Реал попал , но там и нефарт у испанцев был , мяч не летел в ворота при дохрена моментах, Интер же подготовился и получил свои очки.
    Сейчас ещё реванш у Шерифа хочет взять Реал и донецкие , которые уверен , хотят показать,что то была случайность. Поэтому Вернидубу нужно говорить не о выходе из группы, а просто " команда кайфует от игры в ЛЧ "
    Ссылка
    Lion
    Lion, 04.11.2021 01:27
    -1
    А почему только выйти давай сразу замахнись на трофей....
    Выиграл две игры которые не должен был выиграть и уже не может себе цены составить.....
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