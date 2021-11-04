Юрий ВЕРНИДУБ: «Шериф хочет выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Украинский тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб оценил поражение от «Интера» 1:3 в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Сложная игра против сильного соперника. Играли с достоинством, забили красивый гол, но допускали ошибки. Двигаемся дальше, осталось два матча».
«Шериф» хочет выйти в плей-офф Лиги чемпионов», - сказал Вернидуб.
Команде осталось сыграть против «Реала» и «Шахтера».
1. Реал - 9
2. Интер - 7
3. Шериф - 6
4. Шахтер - 1
Источник — УЕФА
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Выиграл две игры которые не должен был выиграть и уже не может себе цены составить.....
Сейчас ещё реванш у Шерифа хочет взять Реал и донецкие , которые уверен , хотят показать,что то была случайность. Поэтому Вернидубу нужно говорить не о выходе из группы, а просто " команда кайфует от игры в ЛЧ "
Сейчас ещё реванш у Шерифа хочет взять Реал и донецкие , которые уверен , хотят показать,что то была случайность. Поэтому Вернидубу нужно говорить не о выходе из группы, а просто " команда кайфует от игры в ЛЧ "
Выиграл две игры которые не должен был выиграть и уже не может себе цены составить.....
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