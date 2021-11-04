Боруссия Д
1 : 3
Аякс
03.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Боруссия Д – Аякс – 1:3. Волевая победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

  • 04.11.2021 01:10
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Боруссия Д – Аякс – 1:3. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Аякс» на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию» (3:1) и вышел в 1/8 финала.

Пропустив гол в первом тайме с пенальти от Марко Ройса, «Аякс» забил трижды после перерыва: отличились Душан Тадич, Себастьен Алле и Дэви Классен.

Лига чемпионов

Группа С. 4-й тур

«Боруссия» Д (Германия)  «Аякс» (Нидерланды)  1:3

Голы: Ройс, 37 (пен) – Тадич, 72, Алле, 83, Классен, 90+3.

Удаление: Хумельс (Боруссия), 29.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Ройс, 37 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Тадич, 72 мин.

ГОЛ! 1:2. Алле, 83 мин.

ГОЛ! 1:3. Классен, 90+3 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Дави Классен (Аякс).
83' ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Аякс).
72' ГОЛ ! Мяч забил Душан Тадич (Аякс).
37' ГОЛ ! С пенальти забил Марко Ройс (Боруссия Д).
29' Матс Хуммельс (Боруссия Д) получает красную карточку.

Источник — Sport.ua

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