Боруссия Д – Аякс – 1:3. Волевая победа. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Аякс» на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию» (3:1) и вышел в 1/8 финала.
Пропустив гол в первом тайме с пенальти от Марко Ройса, «Аякс» забил трижды после перерыва: отличились Душан Тадич, Себастьен Алле и Дэви Классен.
Лига чемпионов
Группа С. 4-й тур
«Боруссия» Д (Германия) – «Аякс» (Нидерланды) – 1:3
Голы: Ройс, 37 (пен) – Тадич, 72, Алле, 83, Классен, 90+3.
Удаление: Хумельс (Боруссия), 29.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Ройс, 37 мин (пен)
ГОЛ! 1:1. Тадич, 72 мин.
ГОЛ! 1:2. Алле, 83 мин.
ГОЛ! 1:3. Классен, 90+3 мин.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Дави Классен (Аякс).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Аякс).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Тадич (Аякс).
|37'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марко Ройс (Боруссия Д).
|29'
|Матс Хуммельс (Боруссия Д) получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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