Заря – ЦСКА София. Аудиотрансляция матча Лиги конференций

В четверг, 4-го ноября, состоится поединок группового этапа Лиги конференций, в котором луганская «Заря» будет принимать софийский ЦСКА. Матч состоится в Запорожье на поле стадиона «Славутич-Арена» и начнется в 19:45.
В прошлом туре евротурнира луганчане на выезде обыграли ЦСКА со счетом 1:0, и перед ответным матчем с софийским клубом занимают третье место группы С.
Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Запорожья.
Комментатор матча «Заря» – ЦСКА София – Михаил Герасименко.
Источник — Sport.ua
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