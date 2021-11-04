Заря – ЦСКА София. Аудиотрансляция матча Лиги конференций

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка в Запорожье

  • 04.11.2021 00:15
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Заря – ЦСКА София. Аудиотрансляция матча Лиги конференций
© ФК Заря

В четверг, 4-го ноября, состоится поединок группового этапа Лиги конференций, в котором луганская «Заря» будет принимать софийский ЦСКА. Матч состоится в Запорожье на поле стадиона «Славутич-Арена» и начнется в 19:45.

В прошлом туре евротурнира луганчане на выезде обыграли ЦСКА со счетом 1:0, и перед ответным матчем с софийским клубом занимают третье место группы С.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Запорожья.

Комментатор матча «Заря» – ЦСКА София – Михаил Герасименко.

Источник — Sport.ua

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