Карло АНЧЕЛОТТИ: «Понимаю, почему фаны освистали Реал в матче с Шахтером»

Наставник оценил победу в матче Лиги чемпионов

  • 03.11.2021 23:14
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Понимаю, почему фаны освистали Реал в матче с Шахтером»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу 2:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».

«Хорошо начинали и первый, и второй тайм, но не всегда были достаточно агрессивными. Контролировали игру, а моменты не создавали. Соперник пытался активно играть с мячом позади нашей обороны и в итоге забил гол».

«Поэтому во втором тайме мы сели чуть ниже к своим воротам».

«Я понимаю, почему болельщики могли быть недовольными и освистывали «Реал». Хорошо, что своим свистом они нас разбудили».

«Винисиус? Он сыграл прекрасно. Жуниор перехватил мяч и организовал первый гол, а также поучаствовал в прекрасной комбинации во время второго мяча», - сказал Анчелотти.

Источник — УЕФА

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