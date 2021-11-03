Карло АНЧЕЛОТТИ: «Понимаю, почему фаны освистали Реал в матче с Шахтером»

Тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу 2:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».

«Хорошо начинали и первый, и второй тайм, но не всегда были достаточно агрессивными. Контролировали игру, а моменты не создавали. Соперник пытался активно играть с мячом позади нашей обороны и в итоге забил гол».

«Поэтому во втором тайме мы сели чуть ниже к своим воротам».

«Я понимаю, почему болельщики могли быть недовольными и освистывали «Реал». Хорошо, что своим свистом они нас разбудили».

«Винисиус? Он сыграл прекрасно. Жуниор перехватил мяч и организовал первый гол, а также поучаствовал в прекрасной комбинации во время второго мяча», - сказал Анчелотти.