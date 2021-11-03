Оценки за матч Реал – Шахтер. Бензема провел феноменальный матч

3 ноября в Мадриде прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» проиграл «Реалу» (1:2).
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Феноменальный матч провел Карим Бензема, автор двух мячей. Француз получил оценку 8.0. У горняков хороший балл получил защитник Николай Матвиенко (7.0).
Оценки Sport.ua за матч «Реал» – «Шахтер» – 2:1:
Замены «Реала»: Начо – 6,0, Йович – б/о.
Замены «Шахтера»: Соломон – 5,0, Судаков – 6,0, Марлос – 5,0, Маркос Антонио – 5,0, Дентиньо – б/о.
Источник — Sport.ua
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