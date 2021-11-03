Шахтер против Реала: больше ударов, почти равное владение и точность пасов

«Шахтер» по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» опубликовал инфографику по основной статистике.

Несмотря на поражение 1:2, у команды Роберто Де Дзерби было больше ударов - 13 против 12-ти у соперника.

У «Реала» небольшое преимущество по владению - 53% на 47%, а также по точности передач - 82% против 80%.

А вот по количеству передач у мадридцев перевес солидный - 713 на 615.