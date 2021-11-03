Шахтер против Реала: больше ударов, почти равное владение и точность пасов

Достойная статистика в матче Лиги чемпионов

  • 03.11.2021 22:34
  • 765 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер против Реала: больше ударов, почти равное владение и точность пасов
© shakhtar.com

«Шахтер» по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» опубликовал инфографику по основной статистике.

Несмотря на поражение 1:2, у команды Роберто Де Дзерби было больше ударов - 13 против 12-ти у соперника.

У «Реала» небольшое преимущество по владению - 53% на 47%, а также по точности передач - 82% против 80%.

А вот по количеству передач у мадридцев перевес солидный - 713 на 615.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Panda1818
    Panda1818, 03.11.2021 22:58
    0
    Не проиграть для кротов это максимум в этой ЛЧ
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    Akkerman65
    online
    Akkerman65, 03.11.2021 22:44
    0
    Ура! Но я надеялся, что Шахтёр минимум не проиграет.
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