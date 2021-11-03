ФОТО. Снова он. УЕФА определил лучшего игрока матча Реал - Шахтер

УЕФА по итогам матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Реал» - «Шахтер» определил лучшего игрока поединка.
Лучшим признан форвард мадридцев Карим Бензема, который оформил дубль, а его команда выиграла 2:1.
Любопытно, что Бензема стал лучшим игроком и предыдущего поединка, в котором «Реал» разгромил «Шахтер» со счетом 5:0.
Источник — Sport.ua
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