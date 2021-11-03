ФОТО. Снова он. УЕФА определил лучшего игрока матча Реал - Шахтер

Дубль Карима Бензема

  • 03.11.2021 22:10
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ФОТО. Снова он. УЕФА определил лучшего игрока матча Реал - Шахтер
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА по итогам матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Реал» - «Шахтер» определил лучшего игрока поединка.

Лучшим признан форвард мадридцев Карим Бензема, который оформил дубль, а его команда выиграла 2:1.

Любопытно, что Бензема стал лучшим игроком и предыдущего поединка, в котором «Реал» разгромил «Шахтер» со счетом 5:0.

Источник — Sport.ua

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