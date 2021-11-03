ВИДЕО. Разорвали оборону Шахтера. Бензема оформил дубль за Реал в ЛЧ

На 61-й минуте мадридская команда снова вышла вперед в матче Лиги чемпионов

  • 03.11.2021 21:18
  • 2333 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Разорвали оборону Шахтера. Бензема оформил дубль за Реал в ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

3 ноября в 19:45 в Мадриде проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Реал» и «Шахтер».

На 61-й минуте форвард Карим Бензема оформил дубль за «Реал». Хозяева поля красивой комбинацией в одно касание разорвали оборону соперника.

2:1. Карим Бензема, 61 мин.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 03.11.2021 21:37
    0
    Давайте не будем радоваться одному забитому году наших клубов.
    Шахтеру нужна была только победа.
    К сожалению ее нет.
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