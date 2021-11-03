ВИДЕО. Разорвали оборону Шахтера. Бензема оформил дубль за Реал в ЛЧ

3 ноября в 19:45 в Мадриде проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Реал» и «Шахтер».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
На 61-й минуте форвард Карим Бензема оформил дубль за «Реал». Хозяева поля красивой комбинацией в одно касание разорвали оборону соперника.
2:1. Карим Бензема, 61 мин.
Источник — Sport.ua
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Шахтеру нужна была только победа.
К сожалению ее нет.
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