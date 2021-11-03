ВИДЕО. 1000-й гол Реала в ЛЧ. Бензема открыл счет в игре против Шахтера

3 ноября в 19:45 в Мадриде проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Реал» и «Шахтер».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Хозяева поля открыли счет на 14-й минуте. После обрезки защиты «горняков» отличился форвард Карим Бензема. Это 1000-й гол «Реала» в Лиге чемпионов.
«Галактикос» стали первой командой, которая достигла отметки в 1000 голов в ЛЧ (включая квалификационные раунды). Ни одна другая команда не имеет такого высокого показателя.
1:0. Карим Бензема, 14 мин.
Источник — Sport.ua
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