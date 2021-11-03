Дарио СРНА: «0:5 от Реала были несправедливыми. Шахтер сделал выводы»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна считает, что поражение 0:5 от «Реала» в прошлом матче Лиги чемпионов было несправедливым.

Перед сегодняшней ответной игрой в Мадриде Срна рассчитывает на успех.

«Счет 0:5, который был в Киеве, я считаю несправедливым. Первый тайм мы сыграли хорошо, но забили автогол, а на старте второго тайма одна ошибка поменяла все. Но сделали выводы, поменяли чуть-чуть состав».

«Реал», конечно, фаворит, но будем играть в свой футбол. В прошлом сезоне это удалось, возможно, удастся и сегодня».

«Сейчас сложная ситуация в группе. Плохо, что в первом туре проиграли, и теперь непросто. Но будем стараться», - сказал Срна.