Дарио СРНА: «0:5 от Реала были несправедливыми. Шахтер сделал выводы»

Функционер еще надеется на выход из группы

  • 03.11.2021 19:14
  • 527 просмотров
  • 10 комментариев
Дарио СРНА: «0:5 от Реала были несправедливыми. Шахтер сделал выводы»
© shakhtar.com

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна считает, что поражение 0:5 от «Реала» в прошлом матче Лиги чемпионов было несправедливым.

Перед сегодняшней ответной игрой в Мадриде Срна рассчитывает на успех.

«Счет 0:5, который был в Киеве, я считаю несправедливым. Первый тайм мы сыграли хорошо, но забили автогол, а на старте второго тайма одна ошибка поменяла все. Но сделали выводы, поменяли чуть-чуть состав».

«Реал», конечно, фаворит, но будем играть в свой футбол. В прошлом сезоне это удалось, возможно, удастся и сегодня».

«Сейчас сложная ситуация в группе. Плохо, что в первом туре проиграли, и теперь непросто. Но будем стараться», - сказал Срна.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Cheng
    Cheng, 03.11.2021 19:40
    +8
    У главного провокатора и родоначальника футбольной войны(а не соперничества) в Украине ещё никогда,со времён его игроцкой карьеры, не было признания,что проиграли по делу и соперник был лучше/успешнее/мастеровитее... Бессмысленно читать любое его заявление - никакого анализа или экспертного мнения мы не услышим,а только бесконечные славословия в адрес клуба/президента/игроков.
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    zzg77
    zzg77, 03.11.2021 19:31
    +7
    Ждём продолжения банкета!!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 03.11.2021 19:27
    +6
    тю, а какой тогда результат был бы справедливым? команда создала и забивала моменты, шахта не создавала и не забивала, вроде все пока логично
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 03.11.2021 19:35
    +5
    Наша пісня гарна й нова... В першому таймі минулого матчу статистика ударів була 1:15. Реал розривав шахту. Заберіть в Срни наркотики).
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 03.11.2021 19:24
    +5
    Опять каркает перед матчем?
    Ссылка
    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 03.11.2021 19:17
    +3
    Ну-ну.
    Ссылка
    cooperchack
    online
    cooperchack, 03.11.2021 19:50 (изменен)
    +2
    Срня
    Ссылка
    Rollins994
    Rollins994, 03.11.2021 19:21
    +2
    функционер надеется на выход из группы... куда? если в Ле выйдут будет уже круто.а так....
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 03.11.2021 19:18
    +2
    Сегодня посмотрим)
    Ссылка
    aspol
    online
    aspol, 03.11.2021 20:12
    0
    0-4 в Мадриді буде справедливо
    Ссылка
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