В четверг, 4 ноября «Заря» в четвертом туре Лиги конференций в Запорожье примет ЦСКА Софию. Начало матча – в 19:45 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

«Заря» - ЦСКА София. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

После трех туров «Заря» идет третьей в турнирной таблице группы С с 3 очками в активе. ЦСКА София четвертый с 1 баллом.