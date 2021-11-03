В четверг, 4 ноября «Заря» в четвертом туре Лиги конференций в Запорожье примет ЦСКА Софию. Начало матча – в 19:45 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
«Заря» - ЦСКА София. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
После трех туров «Заря» идет третьей в турнирной таблице группы С с 3 очками в активе. ЦСКА София четвертый с 1 баллом.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.