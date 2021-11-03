Карлос ДЕ ПЕНА: «Болезненное поражение. Мы заслуживали большего»

29-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена прокомментировал поражение от каталонской «Барселоны» (0:1) в поединке четвертого раунда группового этапа Лиги чемпионов.

«Очень болезненное поражение, потом что мы провели отличную игру и заслуживали большего! Но все впереди. Мы будем сражаться до конца», — написал де Пена после матча.

Де Пена вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и был заменен на Вербича на 77-й минуте встречи.