Карлос ДЕ ПЕНА: «Болезненное поражение. Мы заслуживали большего»

Вингер «Динамо» разочарован итогами поединка с каталонской «Барселоной» (0:1)

  • 03.11.2021 18:26
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Карлос ДЕ ПЕНА: «Болезненное поражение. Мы заслуживали большего»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

29-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена прокомментировал поражение от каталонской «Барселоны» (0:1) в поединке четвертого раунда группового этапа Лиги чемпионов.

«Очень болезненное поражение, потом что мы провели отличную игру и заслуживали большего! Но все впереди. Мы будем сражаться до конца», — написал де Пена после матча.

Де Пена вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и был заменен на Вербича на 77-й минуте встречи.

Источник — Instagram

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