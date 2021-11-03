Шахтер – Реал. Степаненко и Мудрик в основе, Соломон в запасе

Сегодня, 3 ноября «Шахтер» в четвертом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Реалом». Начало матча – в 19:45 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Бензема

Запас: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Марсело, Йович, Иско, Камавинга, Бланко, Мигель

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Фернандо, Мудрик, Тете

Запас: Пятов, Витао, Кривцов, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Бондаренко, Соломон, Судаков, Конопля, Корниенко, Сикан

Отметим, что в стартовый состав «Шахтера» вошли сразу четыре украинских игрока – Трубин, Матвиенко, Степаненко и Мудрик. Это рекорд для «Шахтера» в нынешнем еврокубковом сезоне: в матче с «Интером» в основе вышло 3 украинца, в остальных матчах – всего по 2.