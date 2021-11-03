Шахтер – Реал. Степаненко и Мудрик в основе, Соломон в запасе

Стали известны составы команд на матч

  • 03.11.2021 18:36
  • 446 просмотров
  • 5 комментариев
Шахтер – Реал. Степаненко и Мудрик в основе, Соломон в запасе
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Сегодня, 3 ноября «Шахтер» в четвертом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Реалом». Начало матча – в 19:45 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Бензема
Запас: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Марсело, Йович, Иско, Камавинга, Бланко, Мигель

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Фернандо, Мудрик, Тете
Запас: Пятов, Витао, Кривцов, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Бондаренко, Соломон, Судаков, Конопля, Корниенко, Сикан

Отметим, что в стартовый состав «Шахтера» вошли сразу четыре украинских игрока – Трубин, Матвиенко, Степаненко и Мудрик. Это рекорд для «Шахтера» в нынешнем еврокубковом сезоне: в матче с «Интером» в основе вышло 3 украинца, в остальных матчах – всего по 2.

Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    KrOT_maxim
    online
    KrOT_maxim, 03.11.2021 18:39
    +2
    Степаненко в составе дошло до дзерби ,мудрик в основе это шото новое Удачи Шахтёр !!!
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 03.11.2021 18:45
    0
    rasta13, 03.11.2021 18:44
    В Евро кубке нет лимита.
    да ладно, быть такого не может
    Ссылка
    rasta13
    online
    rasta13, 03.11.2021 18:44
    0
    belerilf1, 03.11.2021 18:39
    уложился в лимит на легионеров
    В Евро кубке нет лимита.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 03.11.2021 18:39 (изменен)
    -3
    уложился в лимит на легионеров
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
    Alex Danchenko, 03.11.2021 18:39
    -4
    Ну все, Реал вже обісрався.
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