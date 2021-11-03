ЛЕОНЕНКО: «Забарный ударил так, что мяч чуть ко мне на лысину не улетел»

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевлян от «Барселоны» (0:1) в поединке четвертого раунда группового этапа Лиги чемпионов.

«Во втором тайме было получше, мы переходить середину поля начали, была парочка хороших контратак. Но начнем с первого тайма, который я назвал «УПЛ, 13-й тур». Не было моментов. Разве что де Пена размял тер Штегена. А так — «Барселона» контролировала. Как я говорю, «бесполезный контроль мяча» на протяжении двух таймов.

У «Динамо» уже давно что-то не получается. Можно отметить второй тайм, в котором было два момента. Тер Штеген спас после удара Цыганкова. А Забарный сделал из момента «не момент». Он должен был попасть по мячу, но попал так, что мяч чуть ко мне на лысину не улетел. Или на Бессарабку», — считает Леоненко.