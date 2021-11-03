ЛЕОНЕНКО: «Забарный ударил так, что мяч чуть ко мне на лысину не улетел»

Специалист поделился впечатлениями о поражении киевского «Динамо» от «Барселоны» (0:1)

  • 03.11.2021 17:16
  • 3624 просмотра
  • 5 комментариев
ЛЕОНЕНКО: «Забарный ударил так, что мяч чуть ко мне на лысину не улетел»
© ФК Динамо Киев

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевлян от «Барселоны» (0:1) в поединке четвертого раунда группового этапа Лиги чемпионов.

«Во втором тайме было получше, мы переходить середину поля начали, была парочка хороших контратак. Но начнем с первого тайма, который я назвал «УПЛ, 13-й тур». Не было моментов. Разве что де Пена размял тер Штегена. А так — «Барселона» контролировала. Как я говорю, «бесполезный контроль мяча» на протяжении двух таймов.

У «Динамо» уже давно что-то не получается. Можно отметить второй тайм, в котором было два момента. Тер Штеген спас после удара Цыганкова. А Забарный сделал из момента «не момент». Он должен был попасть по мячу, но попал так, что мяч чуть ко мне на лысину не улетел. Или на Бессарабку», — считает Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(40 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    _+_
    online
    _+_, 03.11.2021 17:45
    +3
    Зато в активе Забарного самый первый блок при ударе в упор по нашим воротам.
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    Сергей Чёрный
    online
    Сергей Чёрный, 03.11.2021 18:00
    +1
    Весь наш футбол печальное зрелище
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    stalker digga
    stalker digga, 03.11.2021 17:37
    +1
    Динамо нужен очень хороший нападающий.
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    Ser Maz
    Ser Maz, 03.11.2021 18:13
    0
    _+_, 03.11.2021 17:45
    Зато в активе Забарного самый первый блок при ударе в упор по нашим воротам.
    Так это он и должен делать! Но ,что самое хорошо у него получается -это искать мячом Бущана! Когда он только начинал ,то было нормально. Но сейчас манера игры изменилась! Кто их только учит пасовать назад. Штрафавали бы за это,но нет ,похоже это от тренера исходит
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    u6464u
    u6464u, 03.11.2021 17:43
    -1
    В Забарного моментище было , как с двух метров не забить это надо быть полным засранцем, в такой игре, что ещё надо, если родился ты баобабом,баобабом и помрешь, Высоцкий точно сказал.
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