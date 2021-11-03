Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Динамо должно винить только себя»

Экс-игрок «Динамо» Владимир Езерский подвел итоги домашнего поражения киевлян от «Барселоны» (0:1) в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«На мой взгляд, динамовцы сыграли достойно с испанским грандом, и ничья была бы более справедливым итогом. Однако в очередной раз убеждаешься, что в Лиге чемпионов мелочей не бывает, здесь необходимо дорожить буквально каждым полумоментом. Могли забивать Шапаренко, Вербич, Забарный, однако промахивались, а вот юный Фати своего шанса не упустил. Поэтому его трансферная цена такая впечатляющая.

Уверен, что именно поединки с командами топ-уровня помогают убедиться, чего ты стоишь на самом деле. Динамовцы должны винить только себя, что в межсезонье не позаботились об усилении атакующего звена. Неудивительно, что у них теперь проблемы с результативностью.

Но надежда умирает последней и будем верить, что в оставшихся поединках киевляне таки забьют и постараются занять третье место в своей группе», — отметил Езерский.