Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Динамо должно винить только себя»

Специалист считает, что киевский клуб недостаточно усилил свой состав

  • 03.11.2021 16:50
  • 199 просмотров
  • 0 комментариев
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Динамо должно винить только себя»
© ФК Динамо Киев

Экс-игрок «Динамо» Владимир Езерский подвел итоги домашнего поражения киевлян от «Барселоны» (0:1) в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«На мой взгляд, динамовцы сыграли достойно с испанским грандом, и ничья была бы более справедливым итогом. Однако в очередной раз убеждаешься, что в Лиге чемпионов мелочей не бывает, здесь необходимо дорожить буквально каждым полумоментом.  Могли забивать Шапаренко, Вербич, Забарный, однако промахивались, а вот юный Фати своего шанса не упустил. Поэтому его трансферная цена такая впечатляющая.

Уверен, что именно поединки с командами топ-уровня помогают убедиться, чего ты стоишь на самом деле. Динамовцы должны винить только себя, что в межсезонье не позаботились об усилении атакующего звена. Неудивительно, что у них теперь проблемы с результативностью.

Но надежда умирает последней и будем верить, что в оставшихся поединках киевляне таки забьют и постараются занять третье место в своей группе», — отметил Езерский.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности