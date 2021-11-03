КАРИКАТУРА ДНЯ. Еще один «сухой» матч для Менди

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы 29-летнего вратаря «Челси» и сборной Сенегала Эдуара Менди.

В поединке четвертого раунда группового этапа Лиги чемпионов «Челси» с Менди в составе на выезде обыграл шведский «Мальме» со счетом 1:0.

«Еще один «сухой» матч для Эдуара Менди», — прокомментировал Момани свою новую работу.

В текущем сезоне Менди провел за «Челси» 14 матчей во всех турнирах, где пропустил 5 мячей, 9 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.