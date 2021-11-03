Тарас СТЕПАНЕНКО: «Всегда хотел попробовать уровень европейского футбола»

Хавбек «Шахтера» не намерен покидать клуб

  • 03.11.2021 15:59
  • 1315 просмотров
  • 2 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Всегда хотел попробовать уровень европейского футбола»
© YouTube. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко признал, что подписание нового контракта с клубом означает, что он уже не попробует свои силы в западноевропейском клубе:

«Да, у меня всегда были здоровые амбиции, всегда было желание двигаться вперед и развиваться. И я всегда это делал в «Шахтере». Каждый тренер, который приходил, давал что-то новое, а я старался расти вместе с командой и клубом.

Конечно, я хотел попробовать уровень европейского футбола. Но я уже 12 лет в клубе, дети растут, моя семья здесь, я провел столько времени в клубе, отдал ему частичку себя. Поэтому, я посоветовался с друзьями, с семьей, и решил, что для меня и для них будет лучше, если я останусь дома».

Источник — Бомбардир

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Robert Monroe
    Robert Monroe, 03.11.2021 17:02
    0
    Правда в тому, що у Степаненка (як і у переважної більшості українських футболістів) немає великих амбіцій і вони зовсім не поспішають залишати зону комфорту.
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    victorpolo
    victorpolo, 03.11.2021 16:23
    0
    Мудрое решение! в таком возрасте уже поздновато "покорять Европу". в топ-чемпионате завоевать место в основе будет невероятно сложно, потому как большинство клубов доверяет либо старожилам, либо молодым-перспективным! а зрелым легионерам приходится играть в кубке и менее значимых матчах (которые называют проходными)... Думаю, такого участия Степаненко не хочет ( да и не заслуживает). А феерить в какой нибудь Турции-Чехии и т.д. - это не шаг вперед... Лучше остаться в структуре ШД, работа найдется! )))
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