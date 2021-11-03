Тарас СТЕПАНЕНКО: «Всегда хотел попробовать уровень европейского футбола»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко признал, что подписание нового контракта с клубом означает, что он уже не попробует свои силы в западноевропейском клубе:

«Да, у меня всегда были здоровые амбиции, всегда было желание двигаться вперед и развиваться. И я всегда это делал в «Шахтере». Каждый тренер, который приходил, давал что-то новое, а я старался расти вместе с командой и клубом.

Конечно, я хотел попробовать уровень европейского футбола. Но я уже 12 лет в клубе, дети растут, моя семья здесь, я провел столько времени в клубе, отдал ему частичку себя. Поэтому, я посоветовался с друзьями, с семьей, и решил, что для меня и для них будет лучше, если я останусь дома».