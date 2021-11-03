Карлос ДЕ ПЕНА: «Ничья была бы справедливым результатом»

Полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена поделился впечатлениями от матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (поражение 0:1):

«Думаю, ничья была бы справедливым результатом, потому что у нас были шансы, были акцентированные ситуации, в которых нужно было забивать.

Конечно, в таких матчах все решают детали. Игроки «Барселоны» были готовы забить гол, а мы не сделали этого, поэтому поедем домой в плохом настроении. Мы заслужили большего в этом матче.

Мы все еще можем бороться за шесть очков. Нужно поработать над финишным спуртом, надо забивать и набирать очки. Будем стараться до самого конца, но для начала нужно проанализировать эту игру и посмотреть, что мы можем улучшить

Затем, подумаем о «Баварии», так как это будет крайне трудный матч. Они набрали 12 очков из 12 и являются одной из лучших команд в мире».