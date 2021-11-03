Карлос ДЕ ПЕНА: «Ничья была бы справедливым результатом»

Хавбек «Динамо» - о поражении от «Барселоны»

  • 03.11.2021 14:47
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  • 1 комментарий
Карлос ДЕ ПЕНА: «Ничья была бы справедливым результатом»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена поделился впечатлениями от матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (поражение 0:1):

«Думаю, ничья была бы справедливым результатом, потому что у нас были шансы, были акцентированные ситуации, в которых нужно было забивать.

Конечно, в таких матчах все решают детали. Игроки «Барселоны» были готовы забить гол, а мы не сделали этого, поэтому поедем домой в плохом настроении. Мы заслужили большего в этом матче.

Мы все еще можем бороться за шесть очков. Нужно поработать над финишным спуртом, надо забивать и набирать очки. Будем стараться до самого конца, но для начала нужно проанализировать эту игру и посмотреть, что мы можем улучшить

Затем, подумаем о «Баварии», так как это будет крайне трудный матч. Они набрали 12 очков из 12 и являются одной из лучших команд в мире».

Источник — УЕФА

(2 голоса)

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    belerilf1
    belerilf1, 03.11.2021 15:01
    0
    жизнь несправедлива
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