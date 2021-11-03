Илья Марченко – Лиам Броди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего ноября украинский теннисист Илья Марченко (№154 ATP) продолжит выступления на челленджере в Италии.



В матче второго круга основы украинец сыграет против Лиама Броуди из Великобритании (№121 ATP). Ориентировочное время начала встречи – 14:50 по Киеву.



Ранее теннисисты играли дважды, счет равный. В этом году Броуди уже обыгрывал украинца на еще одном челленджере в Италии.



В следующем раунде победитель сыграет против Джема Илкеля из Турции (№158 ATP) или Раду Албота из Молдовы (№127 ATP).