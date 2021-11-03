Орлов завершил борьбу в рамках челленджера на Тенерифе

Украинский теннисист Владислав Орлов завершил борьбу в основной сетке в рамках челленджера на Тенерифе.
В матче первого круга украинец, который преодолел квалификацию, на тай-брейке третьего сета проиграл восьмому сеяному Жоао Соузе из Португалии.
Тенерифе. Первый круг
Владислав Орлов (Украина) – Жоао Соуза (Португалия) – 7:5, 3:6, 6:7(1)
Источник — Sport.ua
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