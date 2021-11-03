Орлов завершил борьбу в рамках челленджера на Тенерифе

Владислав проиграл восьмому сеяному

  • 03.11.2021 15:14
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  • 1 комментарий
Орлов завершил борьбу в рамках челленджера на Тенерифе
© Tenerife Challenger. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов завершил борьбу в основной сетке в рамках челленджера на Тенерифе.
 
В матче первого круга украинец, который преодолел квалификацию, на тай-брейке третьего сета проиграл восьмому сеяному Жоао Соузе из Португалии.
 
Тенерифе. Первый круг
Владислав Орлов (Украина) – Жоао Соуза (Португалия) – 7:5, 3:6, 6:7(1)

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Bohdan
    online
    Bohdan, 03.11.2021 15:50
    0
    Шкода. Але боровся до кінця.
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