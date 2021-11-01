Орлов пробился в основную сетку челленджера на Тенерифе

Украинский теннисист Владислав Орлов пробился в основную сетку в рамках челленджера на Тенерифе.
В финале квалификации украинец одолел четвертого сеяного Алексиса Готье из Франции.
Тенерифе. Финал квалификации
Владислав Орлов (Украина) – Алексис Готье (Франция, 4) – 7:5, 6:0
В полуфинале отбора Орлов обыграла украинца Георгия Кравченко.
Источник — Sport.ua
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