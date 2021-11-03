Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Роналду никогда не промахивается по воротам»

Вчера дубль Криштиану Роналду спас «Манчестер Юнайтед» от выездного поражения от «Аталанты» (ничья 2:2). Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после игры был восхищен португальским форвардом:

«Кто-то рассказывал, что Роналду — проблема для «Манчестер Юнайтед». Нет, вы только послушайте: Криштиану — проблема!

Этот парень просто не промахивается по воротам — в половине случаев он забивает, а еще в половине голкиперам приходится спасать команду».