Антонио КОНТЕ: «Должны выиграть несколько трофеев с Тоттенхэмом»

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о том, какие цели ставит перед собой в новом клубе:
«Моя философия очень проста — играть в хороший футбол, который будет нравиться болельщикам, вкладывать страсть в свою работу. Я хочу создать конкурентную команду, которая не будет взлетать и падать, которая будет стабильной. Мы должны выиграть несколько трофеев с клубом.
Летом «Тоттенхэм» обращался ко мне, но на тот момент я только покинул «Интер» и хотел побыть с семьей. Я предпочел немного отдохнуть, а сейчас готов к новым приключениям».
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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