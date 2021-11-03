Антонио КОНТЕ: «Должны выиграть несколько трофеев с Тоттенхэмом»

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о том, какие цели ставит перед собой в новом клубе:

«Моя философия очень проста — играть в хороший футбол, который будет нравиться болельщикам, вкладывать страсть в свою работу. Я хочу создать конкурентную команду, которая не будет взлетать и падать, которая будет стабильной. Мы должны выиграть несколько трофеев с клубом.

Летом «Тоттенхэм» обращался ко мне, но на тот момент я только покинул «Интер» и хотел побыть с семьей. Я предпочел немного отдохнуть, а сейчас готов к новым приключениям».