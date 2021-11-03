Сергей СИДОРЧУК: «В моменте с голом Барселоны нам не повезло»

Капитан «Динамо» считает, что расслабленности в тот момент не было

  • 03.11.2021 13:50
  • 483 просмотра
  • 4 комментария
Сергей СИДОРЧУК: «В моменте с голом Барселоны нам не повезло»
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал поражение в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1).
 
- В чем причина пропущенного гола?
- Я бы не сказал, что это расслабленность. Было достаточное количество наших игроков в штрафной площадке, но случился неудачный для нас рикошет. Мяч достаточно сильно летел на Дембеле, который был чуть впереди меня. Не думаю, что ему было бы удобно бить под правую ногу. А после рикошета мяч чуть «застрял» и попал Фати прямо на ногу. Это не расслабленность, это не повезло, можно так сказать.
 
Мистер сказал, что есть большая разница, как мы проиграли в Испании, и как мы проиграли в Киеве. Обидно проигрывать такие матчи. Создали нормальное количество моментов, с которых могли рассчитывать на большее.
 
- 0 голов в 4 турах. Это давит на футболистов?
- Сейчас уже, наверное, потихоньку начнет давить, потому что это уже четвертая игра. Тем более, следующей будет «Бавария» дома - тоже не из легких соперник. Нужно смотреть и отталкиваться от соперников и понимать, что создавать проблемы у их ворот очень тяжело. Соперники хорошо прессингуют. Поэтому тяжело даются нам моменты, но мы могли забить из тех моментов, что создали.
 
Тяжело сейчас оценивать шансы. Тяжело для нас, а для экспертов они с легкостью даются. Дома с «Баварией» будет тяжело, но будем играть уже для болельщиков. Другого выхода просто нет.
 
- Уровень «Баварии» космический, но самолюбие должно зацепить команду?
- Хочется, но вы же видите, как они играют. Они тоже не с автобазы какой-то, они спокойно в Лиге чемпионов по 5 голов забивают. Будет тяжело, но постараемся играть для наших болельщиков.

ГОЛ! 0:1. Ансу Фати, 70 мин.

Источник — Sportarena

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    online
    cooperchack, 03.11.2021 14:11
    0
    Динамо
    Ссылка
    cooperchack
    online
    cooperchack, 03.11.2021 14:12
    -1
    Face Control, 03.11.2021 14:01
    На то вы и поленья.
    Посмотрим как ваш понос сегодня смоют
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    Face Control
    Face Control, 03.11.2021 14:01
    -2
    На то вы и поленья.
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    bullyUA
    bullyUA, 03.11.2021 14:00
    -2
    Действительно несчастный случай, но я так и не понял зачем во время удара Фати Бущан стал на колени. У Пятова такая же привычка, а потом говорит про мертвую зону.
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