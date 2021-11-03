Сергей СИДОРЧУК: «В моменте с голом Барселоны нам не повезло»

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал поражение в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1).



- В чем причина пропущенного гола?

- Я бы не сказал, что это расслабленность. Было достаточное количество наших игроков в штрафной площадке, но случился неудачный для нас рикошет. Мяч достаточно сильно летел на Дембеле, который был чуть впереди меня. Не думаю, что ему было бы удобно бить под правую ногу. А после рикошета мяч чуть «застрял» и попал Фати прямо на ногу. Это не расслабленность, это не повезло, можно так сказать.



Мистер сказал, что есть большая разница, как мы проиграли в Испании, и как мы проиграли в Киеве. Обидно проигрывать такие матчи. Создали нормальное количество моментов, с которых могли рассчитывать на большее.



- 0 голов в 4 турах. Это давит на футболистов?

- Сейчас уже, наверное, потихоньку начнет давить, потому что это уже четвертая игра. Тем более, следующей будет «Бавария» дома - тоже не из легких соперник. Нужно смотреть и отталкиваться от соперников и понимать, что создавать проблемы у их ворот очень тяжело. Соперники хорошо прессингуют. Поэтому тяжело даются нам моменты, но мы могли забить из тех моментов, что создали.



Тяжело сейчас оценивать шансы. Тяжело для нас, а для экспертов они с легкостью даются. Дома с «Баварией» будет тяжело, но будем играть уже для болельщиков. Другого выхода просто нет.



- Уровень «Баварии» космический, но самолюбие должно зацепить команду?

- Хочется, но вы же видите, как они играют. Они тоже не с автобазы какой-то, они спокойно в Лиге чемпионов по 5 голов забивают. Будет тяжело, но постараемся играть для наших болельщиков.

ГОЛ! 0:1. Ансу Фати, 70 мин.