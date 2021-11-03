Украинцы 40-й раз проиграли испанцам в еврокубках

Поражение «Динамо» от «Барселоны» (0:1) стало 40-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Испании. 22 раза украинцы проиграли испанцам в Лиге (Кубке) чемпионов, в том числе 10 - на своем поле, 15 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 - в Кубке кубков и 1 - в Суперкубке УЕФА. 18 поражений от испанских коллективов потерпело «Динамо», в том числе 10 - от «Барселоны», 15 - «Шахтер», по 2 - «Днепр», «Заря» и «Карпаты», 1 - «Черноморец».

К слову, проигрыш «Барселоне» оказался ко всему прочему для Мирчи Луческу 40-м в Лиге чемпионов (включая квалификацию) с украинскими клубами, а для динамовцев - 60-м в основном турнире ЛЧ.