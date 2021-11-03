Журналист: «Цыганкову пора уходить из Динамо в команду уровня Барселоны»

Испанский испанский журналист и комментатор Хулио Мальдонадо прокомментировал информацию о том, что несколько лет назад Виктор Цыганков мог перейти в «Барселону».



«Цыганковым интересовалась «Барселона», это правда. Они думали над тем, чтобы купить его. Это игрок очень высокого уровня. Думаю, ему пора уходить из «Динамо». Нужно пробовать себя в топ-чемпионате, в команде уровня той же «Барселоны», – сказал Мальдонадо.



Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Цыганкова в 25 миллионов евро.

Читайте также: Динамо не забивает в еврокубках 547 минут