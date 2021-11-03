Журналист: «Цыганкову пора уходить из Динамо в команду уровня Барселоны»

Хулио Мальдонадо считает, что Виктору нужен новый вызов

  • 03.11.2021 13:15
  • 1653 просмотра
  • 8 комментариев
Журналист: «Цыганкову пора уходить из Динамо в команду уровня Барселоны»
© Твиттер Хулио Мальдонадо

Испанский испанский журналист и комментатор Хулио Мальдонадо прокомментировал информацию о том, что несколько лет назад Виктор Цыганков мог перейти в «Барселону». 
 
«Цыганковым интересовалась «Барселона», это правда. Они думали над тем, чтобы купить его. Это игрок очень высокого уровня. Думаю, ему пора уходить из «Динамо». Нужно пробовать себя в топ-чемпионате, в команде уровня той же «Барселоны», – сказал Мальдонадо.
 
Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Цыганкова в 25 миллионов евро.

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Источник — Sportarena

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Поручик Ржевский
    online
    Поручик Ржевский, 03.11.2021 13:24
    +4
    У нього був шанс, але він пробив не в кут, та Тер-Штеген відбив.
    Ссылка
    Serhii P.
    Serhii P., 03.11.2021 13:22
    +3
    Це такий ж загублений талант як і Ярмоленко, чи Коноплянка, які перейшли в Європу у пізньому віці та не зуміли там розкритись. Переходити потрібно було ще 2 роки тому.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 03.11.2021 14:01
    0
    Как знать, сурок заломит с тридцатник за него, а он как раз шо то буксует последнее время и эт не Ярмоленко увы
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 03.11.2021 13:59
    0
    Даже в такой Барсе Цыганков уверенно бы закрепился на лавке запасных, а то и вообще бы улетел в дубль. Вот Осасуна или Эспаньол вполне ему подойдут.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 03.11.2021 13:57
    0
    Ссылка
    Turnok
    Turnok, 03.11.2021 13:51
    0
    Полностью согласен, но учитывая какой на нём висит ценник этого не произойдёт. Мне кажется, что он всю карьеру проведёт в Динамо.
    Ссылка
    igogo
    online
    igogo, 03.11.2021 13:56
    -1
    Уровень Бешикташа не хо?
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    CheMP
    CheMP, 03.11.2021 13:19
    -2
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