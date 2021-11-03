Динамо не забивает в еврокубках 547 минут

«Динамо», уступив «Барселоне» со счетом 0:1, продлило «рекордную» для украинских клубов безголевую серию в еврокубках до 547 минут. Последний раз динамовцы забивали соперникам 21 февраля 2021-го, когда в 1/16 финала Лиги Европы одолели в гостях «Брюгге» - 1:0. Между тем киевляне стали авторами еще одного антирекорда, обходясь без голов в Лиге чемпионов 390 минут кряду. Свое же прежнее «достижение» 29-летней давности бело-синие превзошли на 3 минуты..
Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
547’*
|
Динамо
|
21.02.2021
|
Брюгге (г)
|
1:0
|
|
|
|
451’
|
Днепр
|
06.11.1985
|
ПСВ (д)
|
1:0
|
07.09.1988
|
Бордо (г)
|
1:1
|
416’
|
Карпаты
|
16.09.2010
|
Боруссия Д (д)
|
3:4
|
15.12.2010
|
ПСЖ (д)
|
1:1
|
391’*
|
Черноморец
|
12.12.2013
|
ПСВ (г)
|
1:0
|
|
|
|
387’
|
Динамо
|
11.12.1991
|
Спарта (г)
|
1:2
|
15.04.1992
|
Спарта (д)
|
1:0
|
376’
|
Днепр
|
20.08.2014
|
Хайдук (д)
|
2:1
|
06.11.2014
|
Карабах (г)
|
2:1
|
374’
|
Шахтер
|
21.10.2020
|
Реал (г)
|
3:2
|
01.12.2020
|
Реал (д)
|
2:0
|
367’
|
Металлист
|
01.12.2010
|
Дебрецен (д)
|
2:1
|
25.08.2011
|
Сошо (г)
|
4:0
|
361’
|
Шахтер
|
25.08.2015
|
Рапид В (д)
|
2:2
|
03.11.2015
|
Мальме (д)
|
4:0
|
352’
|
Заря
|
19.10.2017
|
Герта (д)
|
2:1
|
09.08.2018
|
Брага (д)
|
1:1
Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в Лиге чемпионов
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
390’*
|
Динамо
|
08.12.2020
|
Ференцварош (д)
|
1:0
|
|
|
|
387’
|
Динамо
|
11.12.1991
|
Спарта (г)
|
1:2
|
15.04.1992
|
Спарта (д)
|
1:0
|
374’
|
Шахтер
|
21.10.2020
|
Реал (г)
|
3:2
|
01.12.2020
|
Реал (д)
|
2:0
|
370’*
|
Днепр
|
01.11.1989
|
Сваровски (г)
|
2:2
|
|
|
|
361’
|
Шахтер
|
25.08.2015
|
Рапид В (д)
|
2:2
|
03.11.2015
|
Мальме (д)
|
4:0
|
334’
|
Шахтер
|
10.12.2014
|
Порту (г)
|
1:1
|
05.08.2015
|
Фенербахче (д)
|
3:0
|
303’
|
Динамо
|
28.09.2016
|
Бешиктащ (г)
|
1:1
|
06.12.2016
|
Бешиктащ (д)
|
6:0
* серия не закончена.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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