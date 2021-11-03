Динамо не забивает в еврокубках 547 минут

Общая безголевая серия киевлян в еврокубках достигла 547 минут, а в Лиге чемпионов - 390

  • 03.11.2021 12:39
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  • 4 комментария
Динамо не забивает в еврокубках 547 минут
© ФК Динамо

«Динамо», уступив «Барселоне» со счетом 0:1, продлило «рекордную» для украинских клубов безголевую серию в еврокубках до 547 минут. Последний раз динамовцы забивали соперникам 21 февраля 2021-го, когда в 1/16 финала Лиги Европы одолели в гостях «Брюгге» - 1:0. Между тем киевляне стали авторами еще одного антирекорда, обходясь без голов в Лиге чемпионов 390 минут кряду. Свое же прежнее «достижение» 29-летней давности бело-синие превзошли на 3 минуты..

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

547’*

Динамо

21.02.2021

Брюгге (г)

1:0

 

 

 

451’

Днепр

06.11.1985

ПСВ (д)

1:0

07.09.1988

Бордо (г)

1:1

416’

Карпаты

16.09.2010

Боруссия Д (д)

3:4

15.12.2010

ПСЖ (д)

1:1

391’*

Черноморец

12.12.2013

ПСВ (г)

1:0

 

 

 

387’

Динамо

11.12.1991

Спарта (г)

1:2

15.04.1992

Спарта (д)

1:0

376’

Днепр

20.08.2014

Хайдук (д)

2:1

06.11.2014

Карабах (г)

2:1

374’

Шахтер

21.10.2020

Реал (г)

3:2

01.12.2020

Реал (д)

2:0

367’

Металлист

01.12.2010

Дебрецен (д)

2:1

25.08.2011

Сошо (г)

4:0

361’

Шахтер

25.08.2015

Рапид В (д)

2:2

03.11.2015

Мальме (д)

4:0

352’

Заря

19.10.2017

Герта (д)

2:1

09.08.2018

Брага (д)

1:1

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в Лиге чемпионов

Серия

Клуб

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

390’*

Динамо

08.12.2020

Ференцварош (д)

1:0

 

 

 

387’

Динамо

11.12.1991

Спарта (г)

1:2

15.04.1992

Спарта (д)

1:0

374’

Шахтер

21.10.2020

Реал (г)

3:2

01.12.2020

Реал (д)

2:0

370’*

Днепр

01.11.1989

Сваровски (г)

2:2

 

 

 

361’

Шахтер

25.08.2015

Рапид В (д)

2:2

03.11.2015

Мальме (д)

4:0

334’

Шахтер

10.12.2014

Порту (г)

1:1

05.08.2015

Фенербахче (д)

3:0

303’

Динамо

28.09.2016

Бешиктащ (г)

1:1

06.12.2016

Бешиктащ (д)

6:0

* серия не закончена.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 03.11.2021 13:56
    +1
    limb0101, 03.11.2021 13:36
    Результат того, что в Чемпионате Украины наших "грандов"- "Динамо" и "Шахтер" судьи "тянут за уши", но болельщики этих коианд предпочитают не замечать такого произвола.
    Никто их не тянит за уши, они банально на две головы выше всех остальных. О чём говорить, если наши просырают какому-то финскому ноунейму и середняку чемпионата Казахстана, а третья сила летит 2-6 достаточном скромному Рапиду и отгребает без шансов от Буде-Глимта и пассивной Ромы? Конечно в таком чемпионате с такими командами даже с плохой игрой в лч, ДК и ШД будут всех выносить в УПЛ.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 03.11.2021 14:02
    0
    Позорники развпятьлетние они такие.
    Ссылка
    limb0101
    online
    limb0101, 03.11.2021 13:36
    -1
    Результат того, что в Чемпионате Украины наших "грандов"- "Динамо" и "Шахтер" судьи "тянут за уши", но болельщики этих коианд предпочитают не замечать такого произвола.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 03.11.2021 12:48
    -2
    зато достойную игру показывают, это уже много, болельщики дк должны быть довольны
    Ссылка
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