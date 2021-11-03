Динамо не забивает в еврокубках 547 минут

«Динамо», уступив «Барселоне» со счетом 0:1, продлило «рекордную» для украинских клубов безголевую серию в еврокубках до 547 минут. Последний раз динамовцы забивали соперникам 21 февраля 2021-го, когда в 1/16 финала Лиги Европы одолели в гостях «Брюгге» - 1:0. Между тем киевляне стали авторами еще одного антирекорда, обходясь без голов в Лиге чемпионов 390 минут кряду. Свое же прежнее «достижение» 29-летней давности бело-синие превзошли на 3 минуты..

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 547’* Динамо 21.02.2021 Брюгге (г) 1:0 451’ Днепр 06.11.1985 ПСВ (д) 1:0 07.09.1988 Бордо (г) 1:1 416’ Карпаты 16.09.2010 Боруссия Д (д) 3:4 15.12.2010 ПСЖ (д) 1:1 391’* Черноморец 12.12.2013 ПСВ (г) 1:0 387’ Динамо 11.12.1991 Спарта (г) 1:2 15.04.1992 Спарта (д) 1:0 376’ Днепр 20.08.2014 Хайдук (д) 2:1 06.11.2014 Карабах (г) 2:1 374’ Шахтер 21.10.2020 Реал (г) 3:2 01.12.2020 Реал (д) 2:0 367’ Металлист 01.12.2010 Дебрецен (д) 2:1 25.08.2011 Сошо (г) 4:0 361’ Шахтер 25.08.2015 Рапид В (д) 2:2 03.11.2015 Мальме (д) 4:0 352’ Заря 19.10.2017 Герта (д) 2:1 09.08.2018 Брага (д) 1:1

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в Лиге чемпионов

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 390’* Динамо 08.12.2020 Ференцварош (д) 1:0 387’ Динамо 11.12.1991 Спарта (г) 1:2 15.04.1992 Спарта (д) 1:0 374’ Шахтер 21.10.2020 Реал (г) 3:2 01.12.2020 Реал (д) 2:0 370’* Днепр 01.11.1989 Сваровски (г) 2:2 361’ Шахтер 25.08.2015 Рапид В (д) 2:2 03.11.2015 Мальме (д) 4:0 334’ Шахтер 10.12.2014 Порту (г) 1:1 05.08.2015 Фенербахче (д) 3:0 303’ Динамо 28.09.2016 Бешиктащ (г) 1:1 06.12.2016 Бешиктащ (д) 6:0

* серия не закончена.