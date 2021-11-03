Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Первые 15-20 минут на Сан-Сиро всегда непростые»

Наставник «Порту» – о предстоящем матче с «Миланом»

  • 03.11.2021 12:47
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Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Первые 15-20 минут на Сан-Сиро всегда непростые»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча против итальянского «Милана» в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы должны грамотно контролировать эмоции. Первые 15-20 минут на таких стадионах, как «Сан-Сиро», всегда непростые. Надо понимать, как выдержать этот отрезок, и играть умно. Необходимо начать сильнее соперника, играть агрессивно, замедлять темп, когда это нужно», - сказал Консейсау.

Матч «Милан» – «Порту» состоится в среду, 3 ноября. Начало в 19:45 по Киеву.

Источник — УЕФА

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