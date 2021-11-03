Динамо не может одолеть испанцев с марта 1999 года

«Динамо», 6-й раз подряд уступив испанцам, продлило безвыигрышную серию с командами из этой страны до 20 матчей (7 ничьих и 13 поражений). Данная серия является «рекордной» не только для самих киевлян, но и для всех украинских клубов. Последнюю викторию над испанскими клубами динамовцы отпраздновали еще 17 марта 1999-го, когда в четвертьфинале Лиги чемпионов взяли верх в родных стенах над «Реалом» - 2:0. К слову, «Динамо» обновило и еще один свой «рекорд», обходясь без голов в баталиях с испанцами 465 минут кряду.

Самые продолжительные безвыигрышные серии «Динамо» с командами из одной страны