Динамо не может одолеть испанцев с марта 1999 года

«Динамо», 6-й раз подряд уступив испанцам, продлило безвыигрышную серию с командами из этой страны до 20 матчей (7 ничьих и 13 поражений). Данная серия является «рекордной» не только для самих киевлян, но и для всех украинских клубов. Последнюю викторию над испанскими клубами динамовцы отпраздновали еще 17 марта 1999-го, когда в четвертьфинале Лиги чемпионов взяли верх в родных стенах над «Реалом» - 2:0. К слову, «Динамо» обновило и еще один свой «рекорд», обходясь без голов в баталиях с испанцами 465 минут кряду.
Самые продолжительные безвыигрышные серии «Динамо» с командами из одной страны
|
Серия
|
Страна
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
20 (=7-13)
|
Испания
|
24.11.1999
|
Реал (д)
|
1:2
|
|
|
|
12 (=4-8)
|
Италия
|
12.11.1969
|
Фиорентина (д)
|
1:2
|
15.09.2004
|
Рома (г)
|
3:0Т
|
12 (=4-8)
|
Италия
|
19.09.2007
|
Рома (г)
|
0:2
|
|
|
|
6 (=2-4)
|
Франция
|
17.03.1976
|
Сент-Этьен (г)
|
0:3
|
09.12.1998
|
Ланс (г)
|
3:1
|
6 (=2-4)
|
Англия
|
20.10.2015
|
Челси (д)
|
0:0
|
|
|
|
5 (=1-4)
|
Англия
|
05.11.2003
|
Арсенал (г)
|
0:1
|
10.03.2011
|
Манчестер Сити (д)
|
2:0
|
5 (=1-4)
|
Франция
|
18.09.2012
|
ПСЖ (г)
|
1:4
|
26.02.2015
|
Генгам (д)
|
3:1
|
5 (=2-3)
|
Германия
|
28.09.1994
|
Бавария (г)
|
0:1
|
19.10.1999
|
Байер (д)
|
4:2
|
5 (=3-2)
|
Англия
|
03.03.1982
|
Астон Вилла (д)
|
0:0
|
04.11.1998
|
Арсенал (д)
|
3:1
|
5 (=3-2)
|
Португалия
|
05.11.2008
|
Порту (д)
|
1:2
|
18.09.2014
|
Риу Ави (г)
|
3:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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