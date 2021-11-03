Стефано ПИОЛИ: «Порту – чрезвычайно сложный соперник»

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча против португальского «Порту» в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Порту» - очень опытная и сильная команда, чрезвычайно сложный соперник. На этот раз следует постараться лучше справляться с их прессингом, потому что это добавит нам уверенности. Когда команда играет недостаточно точно технически, это приводит к проблемам, и именно это произошло в первом матче. Сыграет ли Жиру? Посмотрим после тренировки», - сказал Пиоли.

Матч «Милан» – «Порту» состоится в среду, 3 ноября. Начало в 19:45 по Киеву.