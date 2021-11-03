Стефано ПИОЛИ: «Порту – чрезвычайно сложный соперник»

Наставник «Милана» – о предстоящем матче в Лиге чемпионов

  • 03.11.2021 12:19
  • 22 просмотра
  • 0 комментариев
Стефано ПИОЛИ: «Порту – чрезвычайно сложный соперник»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча против португальского «Порту» в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Порту» - очень опытная и сильная команда, чрезвычайно сложный соперник. На этот раз следует постараться лучше справляться с их прессингом, потому что это добавит нам уверенности. Когда команда играет недостаточно точно технически, это приводит к проблемам, и именно это произошло в первом матче. Сыграет ли Жиру? Посмотрим после тренировки», - сказал Пиоли.

Матч «Милан» – «Порту» состоится в среду, 3 ноября. Начало в 19:45 по Киеву.

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности