ВЕРНИДУБ: «В ЛЧ приходится выбирать тактику под каждого соперника»

Наставник «Шерифа» – о предстоящем матче с «Интером»

  • 03.11.2021 11:53
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ВЕРНИДУБ: «В ЛЧ приходится выбирать тактику под каждого соперника»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против итальянского «Интера».

«В чемпионате Молдовы мы всегда играем первым номером, доминируем, но в Лиге чемпионов приходится выбирать тактику под каждого соперника. Завтра мы играем дома, будет хорошая поддержка наших болельщиков. Это должно помочь ребятам в плане психологии.

Мы все в ожидании матча с «Интером». Хотелось бы на нашем стадионе показать футбол интереснее и лучше, чем мы показали в Милане на «Сан-Сиро». Надеюсь, ребята успели восстановиться и завтра команда покажет свой максимум», - сказал Вернидуб.

Матч «Шериф» – «Интер» состоится в среду, 3 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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