Денис Гармаш провел 350-й матч в карьере

Матч против «Барселоны» (0:1) в Лиге чемпионов стал для игрока «Динамо» Дениса Гармаша юбилейным, 350-м на украинском этапе его профессиональной карьеры.
Из этого числа 31-летний футболист провел 320 поединков в составе «бело-синих». Еще 30 матчей Денис отыграл в футболке сборной Украины.
Официальный дебют Гармаша за киевский клуб состоялся 31 октября 2007 года в матче Кубка Украины против симферопольского «ИгроСервиса», который завершился победой динамовцев со счетом 4:1. Первый матч в чемпионате Украины хавбек провел 31 августа 2009 года, выйдя в основе против донецкого «Металлурга» (3:1), а еврокубковый дебют состоялся 27 июля 2010 года во встрече с «Гентом» (3:0). За национальную сборную Украины дебютировал 7 октября 2011 года в товарищеском матче против команды Болгарии (3:0).
Среди 320 динамовских матчей Дениса Гармаша 208 игр приходятся на чемпионат Украины, 77 – на еврокубки, 8 – на национальный Кубок и еще 7 – на Суперкубок.
Юбилейные матчи Дениса Гармаша
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Команда
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
31.10.2007
|
КУ
|
Динамо
|
ИгроСервис (г)
|
4:1
|
50-й
|
18.09.2011
|
ЧУ
|
Динамо
|
Черноморец (г)
|
2:1
|
100-й
|
14.11.2012
|
ТМ
|
Украина
|
Болгария (г)
|
1:0
|
150-й
|
30.05.2015
|
ЧУ
|
Динамо
|
Металлург З (д)
|
2:2
|
200-й
|
18.09.2016
|
ЧУ
|
Динамо
|
Заря (д)
|
0:1
|
250-й
|
07.12.2017
|
ЛЕ
|
Динамо
|
Партизан (д)
|
4:1
|
300-й
|
15.09.2019
|
ЧУ
|
Динамо
|
Десна (д)
|
1:2
|
350-й
|
02.11.2021
|
ЛЧ
|
Динамо
|
Барселона (д)
|
0:1
Источник — Sport.ua
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