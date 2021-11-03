Денис Гармаш провел 350-й матч в карьере

Матч против «Барселоны» (0:1) в Лиге чемпионов стал для игрока «Динамо» Дениса Гармаша юбилейным, 350-м на украинском этапе его профессиональной карьеры.

Из этого числа 31-летний футболист провел 320 поединков в составе «бело-синих». Еще 30 матчей Денис отыграл в футболке сборной Украины.

Официальный дебют Гармаша за киевский клуб состоялся 31 октября 2007 года в матче Кубка Украины против симферопольского «ИгроСервиса», который завершился победой динамовцев со счетом 4:1. Первый матч в чемпионате Украины хавбек провел 31 августа 2009 года, выйдя в основе против донецкого «Металлурга» (3:1), а еврокубковый дебют состоялся 27 июля 2010 года во встрече с «Гентом» (3:0). За национальную сборную Украины дебютировал 7 октября 2011 года в товарищеском матче против команды Болгарии (3:0).

Среди 320 динамовских матчей Дениса Гармаша 208 игр приходятся на чемпионат Украины, 77 – на еврокубки, 8 – на национальный Кубок и еще 7 – на Суперкубок.

Юбилейные матчи Дениса Гармаша