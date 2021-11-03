Денис Гармаш провел 350-й матч в карьере

Игра с «Барселоной» стала юбилейной для хавбека «Динамо»

  • 03.11.2021 11:22
  • 264 просмотра
  • 1 комментарий
Денис Гармаш провел 350-й матч в карьере
© ФК Динамо Киев

Матч против «Барселоны» (0:1) в Лиге чемпионов стал для игрока «Динамо» Дениса Гармаша юбилейным, 350-м на украинском этапе его профессиональной карьеры.

Из этого числа 31-летний футболист провел 320 поединков в составе «бело-синих». Еще 30 матчей Денис отыграл в футболке сборной Украины.

Официальный дебют Гармаша за киевский клуб состоялся 31 октября 2007 года в матче Кубка Украины против симферопольского «ИгроСервиса», который завершился победой динамовцев со счетом 4:1. Первый матч в чемпионате Украины хавбек провел 31 августа 2009 года, выйдя в основе против донецкого «Металлурга» (3:1), а еврокубковый дебют состоялся 27 июля 2010 года во встрече с «Гентом» (3:0). За национальную сборную Украины дебютировал 7 октября 2011 года в товарищеском матче против команды Болгарии (3:0).

Среди 320 динамовских матчей Дениса Гармаша 208 игр приходятся на чемпионат Украины, 77 – на еврокубки, 8 – на национальный Кубок и еще 7 – на Суперкубок.

Юбилейные матчи Дениса Гармаша

Матч

Дата

Ранг

Команда

Соперник

Счет

1-й

31.10.2007

КУ

Динамо

ИгроСервис (г)

4:1

50-й

18.09.2011

ЧУ

Динамо

Черноморец (г)

2:1

100-й

14.11.2012

ТМ

Украина

Болгария (г)

1:0

150-й

30.05.2015

ЧУ

Динамо

Металлург З (д)

2:2

200-й

18.09.2016

ЧУ

Динамо

Заря (д)

0:1

250-й

07.12.2017

ЛЕ

Динамо

Партизан (д)

4:1

300-й

15.09.2019

ЧУ

Динамо

Десна (д)

1:2

350-й

02.11.2021

ЛЧ

Динамо

Барселона (д)

0:1

 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex Suz
    Alex Suz, 03.11.2021 11:49
    0
    Бесполезная беготня у него а не футбол
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