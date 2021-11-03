Симоне ИНДЗАГИ: «Могу сказать только хорошие слова про стадион в Тирасполе»

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против молдавского «Шерифа».

«Почему мы не стали тренироваться в Тирасполе? Просто мы так решили. Провели тренировку дома и уже потом вылетели сюда. Кстати, могу сказать только хорошие слова про стадион в Тирасполе. Мы посмотрели поле и остались очень довольны. Здесь прекрасный спорткомплекс. Очень красивый», - сказал Индзаги.

Матч «Шериф» – «Интер» состоится в среду, 3 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.