Хулен ЛОПЕТЕГИ: «Теперь будет сложно выйти из группы»

Наставник «Севильи» – о поражении от «Лилля»

  • 03.11.2021 10:57
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Хулен ЛОПЕТЕГИ: «Теперь будет сложно выйти из группы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от французского «Лилля» (1:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Теперь будет сложно выйти из группы. Не буду говорить, что это невозможно, но очевидно, наша задача усложнилась - теперь мы должны выиграть оба матча, чтобы претендовать на выход в плей-офф», - сказал Лопетеги.

Источник — УЕФА

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