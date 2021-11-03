Хулен ЛОПЕТЕГИ: «Теперь будет сложно выйти из группы»

Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от французского «Лилля» (1:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Теперь будет сложно выйти из группы. Не буду говорить, что это невозможно, но очевидно, наша задача усложнилась - теперь мы должны выиграть оба матча, чтобы претендовать на выход в плей-офф», - сказал Лопетеги.